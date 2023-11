Pagani, partiti i lavori per la sostituzione della rete idrica

Sono partiti ieri i lavori alla rete idrica di Via Taurano a Pagani. Si tratta della sostituzione completa dell'acquedotto sulla strada. Lavori fondamentali e che non vedevano la luce da decenni, data la vetustità delle tubazioni e i conseguenti guasti e rotture continue. Un impegno che l'amministrazione De Prisco ha assunto e ha perseguito con fermezza, attraverso l'assessorato alle Politiche Urbanistiche, guidato da Felice Califano, nel dialogare e programmare con Gori, per ottenere miglioramenti infrastrutturali ai sottoservizi in decine di strade cittadine.

Le modifiche

Dopo uno slittamento dell'intervento a causa di problematiche connesse ai metanodotti, ora l'inizio dei lavori dopo la risoluzione delle problematiche. Per l'esecuzione dei lavori sarà istituito un senso unico di circolazione alternato sulla strada.