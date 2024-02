Riqualificazione via Taurano, partiti i lavori

Hanno avuto inizio i lavori di fresatura su via Taurano a Pagani. È la prima fase, quella della rimozione dell’asfalto, che porterà alla riqualificazione completa di via Taurano e via Traversa Taurano a seguito della realizzazione ex novo dell’impianto di rete idrica da parte di Gori di cui la zona necessitava ormai da tempo, subendo pesantissimi disagi.

Gli interventi

Un’opera che si aggiunge a quanto realizzato dall'ente gestore Gori grazie all’accordo raggiunto dall’amministrazione del sindaco De Prisco, seguito dall’assessore delegato alle Politiche Urbanistiche, Felice Califano. Sono, infatti in fase di ultimazione i lavori del grande progetto Re-Act EU di Gori, con un investimento di due mlioni di euro volto alla sostituzione di 4 chilometri di tratti fatiscenti di condotte acquedottistiche sul Comune di Pagani

«Ricordiamo che grazie al lavoro amministrativo e tecnico svolto, Pagani è rientrato tra i 12 comuni identificati come Criticità 1, a cui Gori ha dato altissima priorità negli interventi con lavori acquedottistici che hanno interessato molte strade: Via Traversa Taurano, Via Taurano, Via Macinanti, Via Sorrentino, Via Filettine (Parco Arancio), Via Fontana. Un risultato raggiunto grazie all’intesa con Gori e EIC di cui andiamo fieri» ha detto l’assessore Califano.

Discorso a parte, ma di non minore importanza, quello dell’impianto delle acque nere, con circa 3 km di rete fognaria realizzata ex novo in zone che prima non erano servite da fognature. Stiamo parlando di Via Fontana, Via II Traversa Filettine, Via Vicinale Filettine , Via Traversa Mangioni , Via Mangioni, Via Corallo, Via Perone , Via Leopardi , Via Cesarano, Via Lamioni. «Presto faremo un resoconto complessivo degli investimenti in sottoservizi fatti, che mancavano fino a questo momento o necessitavano di riqualificazione perché datati. Inoltre è importante tenere presente che tutte le strade coinvolte sono state o saranno a breve riasfaltate, un’opera che la città dal centro alla periferia aspettava da anni» ha detto il sindaco De Prisco