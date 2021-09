Pagani, ripartono i lavori di riqualificazione in via De Gasperi: i disagi

Per facilitare i lavori sarà istituito in strada un senso unico alternato nel tratto compreso tra l’incrocio di via Traversa Taurano e via Leopardi dal prossimo 23 settembre e per l’intera durata dei lavori

Ripartiranno giovedì 23 settembre i lavori di riqualificazione del manto stradale di via De Gasperi a Pagani, nel tratto al confine con Sant’Egidio del Monte Albino. Per facilitare i lavori sarà istituito in strada un senso unico alternato nel tratto compreso tra l’incrocio di via Traversa Taurano e via Leopardi dal prossimo 23 settembre e per l’intera durata dei lavori.

L’avviso

Il sindaco Raffaele Maria De Prisco e gli assessori Veronica Russo e Auguro Pepe raccomandano “massimo rispetto della segnaletica che sarà installata nella giornata di domani, sicuri che la ripartenza dei lavori che prevederanno il restyling completo di strade e marciapiedi di via De Gasperi, via Nazionale, via Mangioni, via Sant'Anna e via T. Fusco rappresenterà per la cittadinanza motivo di soddisfazione, visti i tanti disagi causati a pedoni e automobilisti dal manto stradale divelto negli ultimi anni”.