Madonna delle Galline a Pagani, De Prisco: "La processione? Ne parlerò col vescovo"

“Data la zona bianca, per quanto di mia competenza, la festa si farà garantendo il massimo rispetto delle norme di sicurezza”. Lo precisa il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco dopo la decisione assunta dall'Assemblea del clero insieme al vescovo della diocesi di Nocera Inferiore – Sarno Giuseppe Giudice di sospendere tutte le processioni anche in vista della Settimana Santa.

La precisazione

Il riferimento, in questo caso, è alla processione organizzata ogni anno in occasione della Festa della Madonna delle Galline. De Prisco, nel merito, è molto chiaro: “Quello che chiederò al sua eccellenza il Vescovo è un incontro in cui formalizzerò la mia ipotesi, ovviamente sempre salvo le mie competenze”. Poi ribadisce: “Nel pieno rispetto delle decisioni del capo della Chiesa locale, ho chiesto un incontro al nostro vescovo, Monsignor Giuseppe Giudice, che si è reso subito disponibile per lunedì mattina. Porterò a Sua Eccellenza la mia proposta, che spero possa incontrare il benestare della diocesi e accontentare i paganesi” conclude il primo cittadino paganese.