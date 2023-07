Malore mentre si trova in un campo agricolo, muore anziano

Anziano muore in un campo agricolo, a Pagani. E' accaduto nel pomeriggio di oggi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, una volta intervenuti

Il fatto

L'uomo potrebbe essere stato colto da un malore, a causa del gran caldo. Si trovava in via Mannara, in un campo agricolo. Aveva circa 80 anni. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per le verifiche del caso.