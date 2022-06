"La pacchia è finita", spunta il manifesto anti abusivi a Pagani

"Dedicato al contribuente onesto, la pacchia è finita". Questa è la frase apparsa su alcuni manifesti a Pagani, in via Nazionale. I primi ne hanno coperti altri, abusivi, con tanto di firma della polizia municipale

Al suo interno viene spiegato al contribuente le sanzioni alle quali può andare incontro sulla pubblicità abusiva. L'iniziativa del manifesto è stata voluta dal neo comandante Lucio D'Apolito, che ha spiegato ad un giornale locale che bisogna dare "risposte concrete ai cittadini, specie verso chi paga le tasse sulla pubblicità, come il canone unico patrimoniale". Si rischiano fino a 21mila euro di sanzioni. Il manifesto però non è piaciuto a tutti. Non fosse altro perchè sullo stesso vi è il logo della Regione Campania e del Comune di Pagani. Il manifesto ha suscitato approvazione ma anche contrarietà per il messaggio diffuso. Se molti cittadini hanno apprezzato, così non è stato per la politica.

"È giusto che i cartelloni abusivi per il mancato pagamento del canone pubblicitario vengano sanzionati e rimossi - dice il consigliere di opposizione Anna Rosa Sessa - Così come riteniamo giusto che sia opportuno rimuovere ad horas quelli che oggi risultano in netto contrasto con il codice stradale, creando pericolo per automobilisti e pedoni. Apprezziamo ogni azione tesa a reprimere le illegalità diffuse di competenza strettamente amministrativa, augurandoci che ben presto si vada anche oltre il fenomeno dell’abusivismo cartellonistico. Cio che ci sorprende, però, è ancora una volta, il tono usato da chi rappresenta le istituzioni. Cosa significa “la pacchia è finita” su un manifesto dal doppio logo Comune di Pagani/ Regione Campania? Vorremmo delle spiegazioni. Pagani ha vissuto nella “pacchia” per quanto tempo? Cosa si intende per pacchia? Chi ne ha beneficiato? Ed oggi chi ne beneficia ancora? Poi un’ulteriore curiosità: la Regione Campania ha autorizzato a mettere il suo logo su un manifesto del genere? Toni deplorevoli e dequalificanti non dovrebbero appartenere alle istituzioni e a chi, giustamente, fa rispettare le regole. Certi toni appartengono ad altri contesti, non certo a chi dovrebbe fungere da esempio".