Pagani ricorda il tenente dei carabinieri Marco Pittoni

Si terrà domani la cerimonia di commemorazione del tenente Marco Pittoni. Il giovane tenente colonnello, assassinato il 6 giugno del 2008 mentre cercava di sventare una rapina presso l’ufficio postale di Corso Ettore Padovano a Pagani, sarà ricordato con una celebrazione eucaristica, officiata da don Flaviano Calenda, alle ore 10.00 presso la Chiesa Madre del SS. Corpo di Cristo.

La cerimonia

Al termine della Santa Messa i presenti si avvieranno sul luogo in cui il Tenente fu ucciso, per assistere alla deposizione della corona di alloro a cura di due militari in grande uniforme e la lettura della motivazione della concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” presso l’Ufficio Postale di corso Ettore Padovano.