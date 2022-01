Pagani, morto poco dopo le dimissioni: medico rischia il processo

E' prevista per l'8 marzo l'udienza preliminare per un medico in servizio all’ospedale di Nocera Inferiore che dispose le dimissioni per un uomo di Pagani, di 61 anni, deceduto poco tempo dopo. Per la vicenda, il gip aveva disposto l’imputazione coatta, accogliendo la richiesta di archiviazione per un altro medico in servizio all’ospedale di Pagani.

La storia

La contestazione inquadra una potenziale omissione rivelatasi fatale: l’uomo si sentì male e il medico in servizio all’ospedale di Pagani «aveva invitato il paziente a presentarsi a Nocera Inferiore, nel reparto cardiochirurgia, per gravità del quadro clinico dopo corretti esami clinici». Successivamente, la dottoressa del Pronto soccorso appurò la gravità del danno cardiaco del paziente e «lo dimetteva con prescrizione di visita cardiologica urgente con ecocardiogramma, invece di trattenerlo in osservazione per sottoporlo agli esami strumentali prescritti e previsti, come evidenziato dai consulenti incaricati dal pm». L'uomo morì il 17 gennaio 2020: il gip non condivise le conclusioni della Procura, che escludeva condotte oltre ogni ragionevole dubbio, del nesso causale naturale tra la patologia e l’evento morte del paziente, escludendo la condotta colposa. Tuttavia, quel comportamento professionale avrebbe negato una chance di sopravvivenza all’uomo: il gip scrisse che «se la dottoressa lo avesse trattenuto, con gli esami necessari, il paziente sarebbe rimasto sotto osservazione, con immediato intervento cardiochirurgico e le cure necessarie al manifestarsi della crisi, con elevate possibilità di evitarne l’exitus. Diversamente, averlo dimesso con situazione così compromessa ha equivalso a cagionarne morte certa, negandogli concrete possibilità di sopravvivenza».