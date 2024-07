Pagani, firmato lo schema di convenzione per il Mercato Ortofrutticolo

Dopo l’approvazione dello schema di Convenzione regolante i rapporti patrimoniali tra Comune di Pagani e Mercato Ortofrutticolo Pagani – Nocera in giunta comunale, questa mattina la stessa è stata sottoscritta dal commissario liquidatore Mirko Apa e dal responsabile del settore Patrimonio del Comune di Pagani Gerardo Califano.

Il commento

"Con questa firma si conclude l’iter procedurale per la convenzione tra gli enti proprietari, in particolare Comune di Pagani e Consorzio Ortofrutticolo - ha dichiarato il sindaco De Prisco - Ora d’intesa con il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio e con gli altri soci si darà inizio ad una fase di costituzione di un tavolo politico per la costituzione di una nuova società che possa subentrare alla fase liquidatoria".