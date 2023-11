Mercato settimanale a Pagani, cambiano le tariffe

Il mercato settimanale di Pagani, che si tiene ogni venerdì, cambia le sue tariffe per l’occupazione degli spazi pubblici. La modifica sarà effettiva a partire dal 1 gennaio. La giunta comunale, guidata dal sindaco Raffaele De Prisco, ha stabilito un canone unico con uno sconto del 30%, come previsto dal regolamento comunale.

I dettagli

Le tariffe variano in base al tipo di merce e al tipo di ambulante. Queste modifiche semplificheranno i pagamenti e a mantenere il gettito costante. Le tariffe furono approvate il 31 ottobre e verranno discusse durante l’approvazione del bilancio di previsione per il 2024, in consiglio comunale.