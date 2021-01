Commercialista di Pagani travolto da auto mentre comprava cibo: in un video i momenti dell'impatto

Un passo falso in direzione dell'altro lato della strada, con l'alta velocità tenuta dall'auto e poi l'impatto, concluso in tragedia. Questo quanto emerge dal video acquisito dai carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore, lungo via Zeccagnuolo, luogo dove morì Salvatore Nocera, 53enne commercialista di Pagani e originario di Nocera

Le indagini

Nei frame ci sono gli ultimi istanti di vita dell'uomo, con la sequenza divenuta ora materiale probatorio agli atti del fascicolo investigativo. La dinamica ricostruisce la scena fino all'impatto, con la strada scarsamente illuminata, dove Nocera scesa dall'auto e si era avviato ad attraversarla, per comprare del cibo. In questo frangente il malcapitato ha visto la vettura arrivare ad alta velocità, ma non tornò sui suoi passi, proseguì in direzione opposta, arrivando sventuratamente sulla traiettoria di guida dell'auto dove viaggiava un 19enne valentinese, indagato per omicidio stradale. Il fatto si verificò il 19 dicembre scorso. Il ragazzo fu sottoposto al test alcolemico e tossicologico subito dopo il sinistro, risultando negativo. Il 19enne spiegò ai militari di essersi trovato l'uomo davanti, all'improvviso, senza il tempo di frenare o di evitarlo. La sua posizione è al centro di un'indagine condotta dal pm Donatella Diana, che attende il responso dell'autopsia prima di procedere nei confronti del ragazzo.