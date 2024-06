Controlli anti-droga: due arresti nell'Agro nocerino, nei guai anche un "cliente"

Nuovi arresti per droga nell’Agro nocerino sarnese, dove un 53enne di Pagani è stato arrestato, nei giorni scorsi, dai carabinieri per detenzione ai fini si spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un controllo, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 97,5 grammi di hashish; inoltre, la perquisizione estesa alla sua abitazione, ha consentito di rinvenire anche un bilancino di precisione perfettamente funzionante. E così, al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Salerno in attesa dell’udienza di convalida.

L'altro arresto

A Nocera Superiore, invece, in manette è finito un 36enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; mentre un 34enne di Nocera Inferiore è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga. I militari dell’Arma hanno sorpreso il 36enne mentre cedeva una dose di cocaina e al termine di una perquisizione personale, hanno rinvenuto 13 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 2,7 grammi circa destinate allo spaccio. Il pusher, per evitare di essere identificato e perquisito, si è opposto al controllo provocando lesioni ad uno dei militari intervenuti. L'uomo è stato condotto presso il carcere di capoluogo in attesa dell'udienza di convalida.