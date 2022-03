Pagani, nominato il nuovo comandante della Polizia Municipale

Sarà presentato martedì 29 marzo, alle 11, presso il comando di via Pittoni a Pagani, il nuovo comandante a capo del corpo della Polizia Municipale Lucio D’Apolito. Quest'ultimo andrà a sostituire il comandante Diodato Sarno, in pensione dal prossimo 31 marzo.

La nomina

È stata approvata, infatti, da parte della Giunta De Prisco la delibera n. 16/22 che dà il via alla firma dello schema di convenzione tra il Comune di Melfi, di cui D’Apolito è dipendente, e il Comune di Pagani per l’assegnazione temporanea in comando. Il comandante D’Apolito inizierà il servizio presso il comune di Pagani lunedì 28 marzo.