Pagani, l’asilo comunale “Confessore” potrà accogliere più bambini

L’asilo nido “Felicetta Confessore” di Pagani potrà accogliere ancora più bambini. Su indicazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Maria De Prisco, i tecnici comunali si sono messi a lavoro per le verifiche del caso, certificando la possibilità di aumentare il numero dei piccoli alunni secondo la normativa. “L’asilo nido Felicetta Confessore - fa sapere il Comune - rappresenta una eccellenza nel panorama scolastico cittadino, un servizio essenziale per tante famiglie paganesi, che attendevano da tempo questa opportunità, divenuta realtà ormai da due anni. A conferma dell’apprezzamento di un servizio decollato in maniera egregia, con il coordinamento e la gestione dell’azienda consortile Agro Solidale, la lista di attesa di bambini che attendono di entrare nell’asilo nido e che a breve potranno essere accolti.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Raffaele Maria De Prisco: "Un altro importante risultato che ci permettere di stare accanto alle famiglie paganesi con figli molto piccoli. Ampliando il numero di bambini da poter accogliere nell'asilo nido comunale, diamo supporto a sempre più genitori in difficoltà che non possono permettersi rette troppo alte. Per questo risultato ringrazio la mia squadra amministrativa, in particolare l’assessore alla cultura, professionista del settore, Valentina Oliva, l’assessore alla Pubblica Istruzione Stella Longobucco e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Augusto Pepe, nonché tutto il personale dell’asilo nido e l’Azienda Consortili Agro Solidale che garantiscono l’eccellenza del servizio”.