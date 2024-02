Pagani, installate due nuove pensiline alle fermate dei bus

Fermate autobus potenziate con nuovo arredo urbano a Pagani. Sono stata installate due nuove pensiline presso le fermate autobus del territorio cittadino in punti nevralgici per lo stop dei bus: in via Mazzini nei pressi villetta Santa Maria e in via Tramontano all’angolo con via Perone.

Le installazioni

Sono circa 20, inoltre, le paline indicatrici delle fermate sostituite. Interventi parziali che troveranno piena realizzazione nell’installazione nei prossimi mesi di nuove pensiline nei punti più richiesti dai pendolari dei bus paganesi. Un lavoro che ha avuto inizio circa un anno fa attraverso un progetto di IPAS intercettato dal consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili Gaetano Cesarano, e che ora vede riscontri concreti con vantaggi per gli utilizzatori degli autobus, lavoratori e in particolare studenti, a costo zero per il Comune. L’arredo urbano arricchirà tutti i punti delle fermate bus attive sul territorio paganese e nel corso dei prossimi mesi altre pensiline saranno installate.

Il commento

“Grazie alle pensiline - il consigliere comunale Cesarano - finalmente gli studenti e in generale chi utilizza l’autobus per gli spostamenti avrà riparo mentre attende il bus. Inoltre le paline aggiornate restituiscono una segnaletica più chiara rispetto alle fermate attive sul territorio. So bene quanto sia faticoso essere pendolare, soggetto a lunghe attese e anche alle intemperie quando il clima non è clemente. Per questo ho tenuto fede all’impegno preso con i giovani del territorio e non solo”.