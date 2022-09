Ordine di carcerazione per un giovane di Pagani, condannato per diversi furti

E' stato trovato nei pressi di un supermercato un 27enne di Pagani, che aveva fatto resistenza ai carabinieri perchè voleva sottrarsi ad un ordine di carcerazione. E' accaduto giorni fa, in via De Gasperi.

L'arresto

Il ragazzo è già noto alle forze dell’ordine per colpi in appartamenti e negozi. Alla vista dei militari, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo e avrebbe strattonato i militari per cercare di scappare.