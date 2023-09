Scontri tra ultras della Paganese e Casertana, le prime 8 condanne

Scontri tra tifosi della Paganese e Casertana, arrivano le prime 8 condanne per quanto accaduto il 22 gennaio scorso, a Pagani, quando frange delle tue tifoserie arrivarono allo scontro prima della partita. Tra le conseguenze, un bus che trasportava i tifosi della Casertana finì carbonizzato per via di un fumogeno. Le condanne (6 per i paganesi e 2 per i casertani) vanno dai 3 ai 5 anni e 9 mesi di reclusione, con il gup che ha riconosciuto - in sede di abbreviato - il reato di devastazione per tutti quelli ai quali la procura lo aveva contestato, durante le indagini.

Le indagini

I fatti si registrarono all’incrocio tra via Sorvello e via San Domenico di Pagani e via Foscolo di Sant’Egidio del Monte Albino. A restare danneggiati anche un appartamento ed un negozio, oltre a decine di auto in sosta.