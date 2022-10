Pagani, i volontari della Papa Charlie in piazza per l’iniziativa "Io non rischio 2022"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anche quest’anno la Pubblica Assistenza Papà Charlie ODV di Pagani prende parte alla campagna “Io non rischio-buone pratiche di protezione civile”. I volontari dell’associazione aspettano i cittadini del territorio, nella piazza antistante il Teatro Auditorium "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" nei giorni sabato 15 ottobre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e domenica 16 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Dieci i volontari impegnati nel dare informazioni ai cittadini circa il rischio sismico a cui è esposto il nostro territorio e ad illustrare buoni comportamenti da mettere in pratica al fine della prevenzione. La piazza fisica sarà integrata da una piazza digitale attraverso la pagina Facebook “Io non rischio Pagani”.

Invitiamo i cittadini di Pagani a prendere parte all’iniziativa – commenta Michele Pepe, presidente dell’associazione PapaCharlie - vi aspettiamo in piazza per illustrare le buone pratiche in caso di terremoto. Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, ma è anche un proposito, un’esortazione che va presa alla lettera, perché solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza è possibile dire: “Io non rischio”. L’iniziativa è promossa da Dipartimento di Protezione Civile, Ingv, Anpas, Cima e ReLUISe Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Anci.