Protezione Civile Papa Charlie in campo per le necessità della popolazione ucraina

La Papa Charlie di Pagani ha instaurato una collaborazione con la fondazione ucraina "Charitable foundation 'Vinnitsya-Confort and Safety City' per la fornitura di assistenza umanitaria alla popolazione colpita dalla guerra, a seguito di un contatto instaurato su richiesta della stessa fondazione.

L'iniziativa

La prima spedizione di beni di prima necessità, farmaci e altre utilità è partita verso la città di Vinnitsya, grazie agli aiuti raccolti dall'associazione e alla venuta a Pagani di volontari ucraini giunti in città con permesso speciale. Dopo la richiesta ufficiale della Papa Charlie, è stato deciso di supportare in maniera ufficiale le attività che l'associazione andrà a svolgere, con il Comune di Pagani che valuterà la possibilità di un futuro prossimo gemellaggio con la città sede dell'organizzazione caritatevole. La Papa Charlie non si è mai fermata nella sua opera di assistenza alla popolazione ucraina, non dimenticando le necessità a cui assolve sul territorio per la protezione e la tutela ambientale, oltre che per il supporto sociale.