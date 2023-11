Trasporto e servizi scolastici, il Pd a Pagani incontra l'assessore all'istruzione

Il Pd ha incontrato, ieri mattina, l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Pagani, Stella Longobucco, per parlare di scuole. Per il circolo paganese erano presenti Giusi Fiore e Alfonso Tortora. Trasporto scolastico, organizzazione ed erogazione di servizi scolastici e la loro capacità di essere inclusivi, e lo stato di salute delle strutture scolastiche, i punti sui quali il Pd ha focalizzato l’attenzione con l’assessore.

L'incontro

Per il trasporto pubblico, l’assessore ha spiegato che bisogna partire da zero perché è tutto fermo al 2015: pandemia e pensionamento di alcuni dirigenti hanno messo l’Ente in una posizione di stallo. Il Pd ha proposto: verificare con Agro solidale la possibilità di reperire un mezzo di trasporto scolastico; partecipazione dell’Ente, del Consorzio e dei genitori (tramite ISEE) per la retta; e gestione delle pratiche attraverso sportelli messi a disposizione dal Comune. “La nostra sede è a vostra disposizione. - ha garantito Giusi Fiore - Siamo qui a fornirvi il nostro fattivo aiuto in tutto ciò che credete vi possa servire per arrivare a tutti i genitori e aiutare loro ad ottenere il servizio”.

Per l’erogazione e l’organizzazione dei servizi scolastici: l’educazione fisica, che tanti scolari non fanno perché non tutte le scuole hanno la palestra. L’assessore Longobucco ha garantito che sono all’opera ma non in tempi celerissimi. Per il Pd: nell’attesa si potrebbero utilizzare alcune strutture pubbliche che sono gestite da privati (Palazzurro o la struttura di via Ferrante per esempio), premendo sui dirigenti scolastici per l’accorpamento delle ore in una sola giornata e usando il trasporto scolastico. E ancora per l’Eipass (certificazione informatica) e il Trinity (certificazione in lingua inglese) che sono a pagamento (75 euro), il Pd ha suggerito di verificare come andare incontro alle famiglie che non possono effettuare tale spesa, magari con una partecipazione economica dell’Ente e ridurre il contributo in maniera significativa. Uguale discorso per la ‘spesa libri’ per gli alunni delle scuole medie. Il circolo paganese ha chiesto che i dirigenti blocchino il cambio dei libri di testo mentre si cerca il modo di andare incontro alle famiglie in difficoltà. Insomma sensibilizzare i dirigenti scolastici per far si che tutti gli scolari siano ‘inclusi’ nel sacrosanto diritto allo studio.

Lo stato di salute delle scuole: il terzo punto. Il Pd ha posto l’accento su alcune priorità, vedi il secondo piano della Sant’Alfonso, chiuso per mancanza di una scala antincendio, e la sua facciata. “L’incontro avuto questa mattina con l'assessora Stella Longobucco, è stato molto interessante e sono sicuro anche produttivo ai fini della risoluzione dei diversi problemi della scuola a lei sottoposti. - ha commentato Alfonso Tortora - Ho trovato di fronte una persona sensibile, aperta e sinceramente interessata alla possibilità di rendere le nostre scuole sicure, accoglienti e veramente accessibili a tutti. È stato un colloquio sereno e senza pregiudizi, dove si è evinto il sincero intento, da ambo le parti, di mettere gli studenti paganesi e le loro famiglie al centro delle attenzioni nostre (come PD cittadino) e dell'amministrazione comunale.” Sulla stessa linea Giusi Fiore: “una sintonia tra noi e l’assessore sulle necessità dei nostri scolari c’è stata subito. Siamo fiduciosi che possiamo aiutare Stella Longobucco a risolvere almeno una parte di problemi, mettendoci a disposizione fattivamente. Ci aggiorneremo a breve e, speriamo, incontrando anche i dirigenti scolastici ed i presenti di circolo. Ognuno deve fare la sua parte solo per il bene dei bambini”.