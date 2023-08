Petardo nascosto in una busta, scoperta in un garage a Pagani

Un petardo è stato trovato all'interno di un garage di un palazzo in via Niglio, a Pagani. La scoperta ieri mattina, con l'arrivo sul posto di carabinieri e artificieri. L'allarme è stato lanciato dall'amministratore del condominio.

La scoperta

Dopo una consultazione con i condomini, l'amministratore ha avvisato i carabinieri della tenenza. Il petardo si trovava in un sacchettto di plastico. La strada è stata chiusa al traffico per le verifiche del caso. Soltanto dopo le 16 la situazione è ritornata alla normalità. Indagini in corso da parte dei militari dell’arma