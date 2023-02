Pistola e munizioni in casa, condannato a 2 anni e 7 mesi

Gli trovarono una pistola in casa e circa 30 munizioni. E' stato condannato a 2 anni e 7 mesi un 44enne di Pagani, finito in carcere - era ai domiciliari - dopo la scoperta fatta dai carabnieri, nella sua abitazione.

La storia

L’arma era nella camera del padre. L’uomo, già sottoposto al regime di sorveglianza speciale, fu sorpreso tempo prima all’uscita del casello autostradale di Angri a bordo di un’autovettura Smart, in possesso di una dose di cobrett. Da lì i militari della tenenza estesero l’accertamento al suo domicilio, con la successiva perquisizione culminata nel ritrovamento della maxi-partita di erba, sistemata in un garage sulla statale a Sant’Egidio Monte Albino. La pistola, nel caso più recente, era nascosta in un doppio fondo di un comodino. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Nocera Inferiore.