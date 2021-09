Trova portafoglio con dentro 500 euro, rintraccia il proprietario grazie a Facebook

Perde il portafoglio, viene contattato attraverso Facebook e lo ritrova. Il protagonista è Emiddio Ventre, docente di Nocera Inferiore, che insegna all'Istituto Nautico di Salerno. Ambientalista convinto, ieri mattina, in una strada a Pagani, aveva trovato un portafoglio con 505 euro all'interno, insieme a carte di credito e documenti.

La scoperta del proprietario

Non conoscendo il nome del proprietario, letto dai documenti, aveva pubblicato su Facebook la comunicazione di un portafoglio smarrito. In pochi minuti, un passaparola veloce ha permesso di individuare la persona che lo aveva smarrito. Si trattava di Dario Pandolfi, farmacista di Pagani e presidente di Federfarma Salerno. «Non avendo un profilo Facebook – ha scritto Pandolfi - da quello di mio cugino, ringrazio di cuore la persona che ha ritrovato il mio portafoglio e mi ha contattato. Un signore gentilissimo a cui va la mia gratitudine. Ringrazio anche tutte le persone che, con altrettanto cortesia, avendo letto la notizia, mi hanno contattato per avvertirmi. Grazie a tutti!». L'avvenuto ritrovamento ha portato gioia e soddisfazione a tante persone che pure hanno letto il messaggio, complimentandosi con il docente che ha permesso con il suo gesto di riconsegnarlo al proprietario