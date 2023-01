Pagani, saracinesche abbassate da parte dei commercianti: la protesta

E' andata in scena due sere fa una protesta dei commercianti, a Pagani lungo Corso Ettore Padovano. Alla base della manifestazione la volontà di dissentire contro alcune modalità della Ztl (Zona a traffico Limitato), andata in funzione agli inizi del mese di dicembre. I negozianti hanno anche abbassato le saracinesche per protestare.

La manifestazione

I commercianti lamentano un calo degli acquisti in settimana e chiedono al Comune uno spazio graduale alla Ztl, partendo magari dal fine settimana. Insomma, un numero minore di entrate sarebbe legato, appunto, alle condizioni che impone la Ztl, specie nel fine settimana. I commercianti hanno cercato un dialogo con il sindaco Raffaele Maria De Prisco. Lo stesso, poi, aveva espresso il suo pensiero attraverso i social riguardo la protesta: «Il coraggio delle proprie scelte andrà avanti, il popolo del silenzio si è già espresso. Il programma era chiaro. Politicizzare la protesta la dice lunga sul perché si è all’opposizione o addirittura scomparsi. Avete lasciato un paese arretrato. Se sono eletto con un programma chiaro, dovrete aspettare altri 3 anni». All'incontro infatti erano presenti anche i consiglieri d'opposizione. I commercianti attendono, ora, un incontro - magari con delegazione - con il primo cittadino.