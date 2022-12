Doppia rapina all'autogrill, il complice morì durante la fuga: condanna bis

Due rapine commesse la sera stessa ma durante la fuga il complice fu travolto, in autostrada, morendo sul colpo. Condanna bis in Appello per un uomo di Pagani, a 4 anni e 8 mesi di reclusione, così come il giudizio di primo grado. Si arriverà fino in Cassazione.

La storia

I fatti risalgono al 28 maggio 2021, con due rapine consumate nell'area di servizio "Alfaterna" sull'A3. Il 47enne di Pagani riuscì a scappare dopo i due colpi, così non fu per il complice, un 69enne, che morì travolto da un'auto durante la fuga. Quest'ultimo aveva preso solo parte ad uno dei due colpi. Il bottino non superò il migliaio di euro. Quella sera, i due avevano assaltato con un coltello l'area di servizio sull'A3. Dopo il primo colpo i due non riuscirono a scappare, per via di un problema all'auto. Decisero di farlo a piedi ma il 69enne fu travolto da un'auto. L'altro invece si dileguò, non prima di aver tentato un terzo colpo e poi essere arrestato in un hotel, nelle ore successive.