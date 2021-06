Pagani, rapinarono commerciante in strada: il gruppo va in Cassazione

Per i quattro ci sarà il vaglio ultimo della Cassazione. Almeno tre sono accusati di rapina aggravata, mentre un altro per reati minori ed un ulteriore tentativo di rapina in altro luogo

Si va in Cassazione per quattro persone di Pagani, condannate in primo e secondo grado per rapina. Le condanne andavano dai 7 ai 6 anni di carcere, con una sola condanna a 10 mesi per un quarto imputato dichiarato estraneo ai fatti principali

L'indagine

Le indagini furono condotte dai carabinieri di Pagani, che un mese dopo la rapina chiusero il cerchio nei confronti dei sospettati. La vittima, dopo essere uscita dall’auto lungo Corso Ettore Padovano, in possesso di 15mila euro in contanti, provento del lavoro svolto giorni prima, era diretta presso la Banca Antonveneta di via Trotta. L’uomo fu pedinato da uno del gruppo, che poi segnalò a gesti la sua presenza agli altri due complici appostati. In due, in sella ad una moto, si avvicinarono al commerciante e gli intimarono di consegnare il denaro, dietro minaccia di una pistola. Uno dei due, dopo essere sceso dallo scooter, prese il malloppo per poi fuggire lungo la stessa strada. Dopo la denuncia del commerciante, i carabinieri acquisirono immagini provenienti dai sistemi di sorveglianza del comune, per poi sequestrare delle mazzette di soldi in contanti avvolte in uno specifico elastico, riconosciuto dalla vittima, un tesserino del mercato ortofrutticolo, oltre ad effettuare una comparazione degli indumenti registrati in video e trovati presso i domicili di alcuni dei sospettati. In aggiunta, la procura puntò sul riconoscimento della voce, da parte della vittima, di uno dei rapinatori, di alcuni contatti tra due imputati, al telefono, poco prima del colpo e della circostanza di aver trovato nelle loro disponibilità cifre in contanti pari a circa 5000 euro. Giudicata come il risultato di una divisione dei soldi, sottratti poco prima.