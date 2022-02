Rapinarono grossista del mercato ortofrutticolo, le condanne sono definitive

La Cassazione ha confermato le sentenze di condanna per la rapina in concorso contro un grossista del Mercato ortofrutticolo di Pagani, disponendo il rigetto dei ricorsi presentati dai difensori per inammissibilità.

La storia

I giudici della Corte d’appello di Salerno avevano confermato le condanne che andavano da 7 a 6 anni per tre persone, insieme ad una quarta condanna ad un anno e dieci mesi per un ragazzo estraneo alla rapina, ma colpevole di un'altra. I quattro imputati, tutti paganesi, erano stati arrestati e processati con rito immediato, dopo un’indagine lampo svolta dai carabinieri della tenenza di Pagani. Il colpo fruttò 15mila euro in contanti, con un assalto armato eseguito in pieno centro a Pagani nell’inverno 2018. L’impianto accusatorio individuò due degli imputati in sella ad uno scooter T-max, mentre un terzo fungeva da palo ad attendere il momento dell’arrivo del titolare dello stand del mercato ortofrutticolo, con una sicura informazione che confermava il possesso del denaro in contanti. Il commerciante, dopo essere sceso dall’auto lungo Corso Ettore Padovano fu atteso al varco nei pressi della Banca Antonveneta, risalendo corso Ettore Padovano fino all’imbocco di via Trotta, dopo il pedinamento da parte di Izzo, nel ruolo di “specchietto” per i due complici appostati.