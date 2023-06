Rapinò bar con un coltello, condannata ad 1 anno e 6 mesi

Una 44enne di Pagani è stata condannat ad 1 anno e 6 mesi per ave rapinato, a novembre scorso, un bar a Pagani. La donna, già nota alle forze dell'ordine, approfittò dell'orario di chiusura e dell'assenza di clienti, armata di coltello, per entrare nel bar e minacciare il gestore, facendosi poi consegnare il denaro presente nella cassa e alcuni generi alimentari, per poi scappare.

Le indagini

I carabinieri della tenenza di Pagani, allertati dal 112, si recarono sul posto e grazie agli elementi forniti dalla vittima e alla visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza del locale, identificarono la donna. Durante la perquisizione fu trovato il coltello di circa 20 centimetri utilizzato durante la rapina, sottoposto a sequestro. La donna è stata giudicata al termine del rito abbreviato.