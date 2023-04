Rapine e furti a Pagani: indagano i carabinieri

I carabinieri della tenenza di Pagani stanno indagando su di una rapina consumata ieri pomeriggio, in una farmacia in via San Domenico. Ad agire due persone, a volto coperto, che hanno raccimolato un magro bottino di appena 50 euro.

Il colpo

Il colpo intorno alle 17,30. "Dammi i soldi o ti sparo in bocca" avrebbe intimato uno dei due al dipendente dell'attività commerciale. Il bandito avrebbe poi sottratto dalla borsa di una delle clienti presenti la somma in contanti di 50 euro. All'interno del negozio, in quel momento, c'erano diverse persone. Poi la fuga. Uno dei due era armato di una pistola. L'episodio è al vaglio dei carabinieri della tenenza locale. Si indaga, intanto, anche per un furto in un appartamento di via Cesarano. Oltre ad una rapina presso un distributore di carburante e di una terza rapina, a Scafati.