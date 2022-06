Rapinarono bar a Pagani, in due verso il processo

Due persone di Pagani rischiano di finire a processo per aver rapinato il bar "La Biga" il 23 giugno scorso. Uno dei due è in carcere, l'altro sottoposto ad obbligo di firma, dopo che la Cassazione ha rigettato istanza della difesa che chiedeva annullamento di una precedente decisione del Riesame

Il colpo

I due portarono via 600 euro e sigarette, per poi tentare di rapinare una seconda persona, senza riuscirci. Per i due c'è ora l'udienza preliminare, prima del dibattimento.