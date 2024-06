Tentò di rapinare tre minori in treno con una siringa, condannato

Provò a rapinare tre minori con una siringa, dopo averli incrociati su di un treno in direzione Salerno. E' stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione dal tribunale di Nocera Inferiore.

Le accuse

Il giovane, originario di Salerno, di 34 anni, tentò di intimidire i tre con l'uso di una siringa ma la rapina non riuscì, per la reazione delle vittime che con la denuncia riuscirono poi a far identificare l'uomo. L'episodio risale al 2015, a Pagani.