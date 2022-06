Falsa i dati sulla residenza e ottiene reddito di cittadinanza: straniero rischia il processo

Oltre 5000 euro percepiti con il reddito di cittadinanza, senza avere i reqiusiti. Finisce a processo un ucraino per truffa ai danni dello Stato.

La storia

Secondo le accuse, lo straniero avrebbe dichiarato il falso per ottenere l'erogazione del sussidio assistenziale dello Stato, dichiarando residenza in Italia da 10 anni. In realtà, ce l'aveva da neanche uno. In questo modo, si sarebbe procurato l'ingiusto profitto derivante dalla somma percepita di 5500 euro, a titolo di contributo assistenziale. I fatti a Pagani, scoperti dopo indagine della polizia giudiziaria.