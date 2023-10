Rete fognaria a Pagani, partono i lavori

Nei giorni scorsi sono partiti i lavori di realizzazione della rete fognaria anche in via Perone, a Pagani. “Un altro tassello nel ridisegno della rete fognaria Paganese con Gori acqua in cui sempre più strade finora sprovviste sono soggette ai lavori per i sottoservizi”, ha detto il sindaco di Raffaele Maria De Prisco.

I dettagli

Sono, inoltre, in completamento anche i lavori su via Leopardi. “Nei mesi prossimi, inoltre, abbiamo lavorato perché si compia anche un'opera per il miglioramento della rete su via Cesarano, un ulteriore apporto al sottoservizio che si aggiunge ai lavori già effettuati sullo scaricatore di piena in via Ippolito, in favore della rete della strada del centro attenzionata”, ha sottolineato il primo cittadino.