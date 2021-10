Due milioni per completare i 3 km di nuova rete idrica, a Pagani: l'entusiasmo dell'assessore Califano

Due milioni di euro per il completamento di 3 km di nuova rete idrica a Pagani: è in fase di approvazione il progetto “Rete interna Pagani – progetto di completamento rete, aggiornamento dati e normalizzazione utenze”, che porterà alla realizzazione di fognature e collettori fognari, fondamentali per risolvere i problemi di allegamento a Pagani e per il corretto funzionamento della rete idrica. Indetta dall’Ente Idrico Campano (EIC) la Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo. Gli interventi in programma riguarderanno la realizzazione della fognatura in II° Traversa Filettine; la realizzazione della fognatura in via Vicinale Filettine; il completamento della fognatura in via Lamioni; l’impianto di sollevamento in via Lamioni, la realizzazione nuova fognatura su via traversa Mangioni; la realizzazione di un collettore misto su via Leopardi. E ancora, il raddoppio del collettore fognario su via Cesarano; il completamento della fognatura su via Perone, la realizzazione di uno scaricatore di piena a confine con il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino; la risoluzione delle interferenze con l’acquedotto tratta Granano-Napoli.

Parla l’assessore alle Politiche Urbanistiche, ingegner Felice Califano:

"La nostra Amministrazione ha profuso grande impegno affinché venisse avviata la progettazione di nuovi interventi sul territorio da parte di Gori Spa, soggetto attuatore dei lavori. Interventi che saranno volti al completamento delle reti fognarie. Oggi possiamo toccare con mano un primo step frutto degli svariati tavoli tecnici e sopralluoghi svolti insieme a Gori Spa, al fine di delineare il quadro delle emergenze e delle priorità da inserire nel nuovo progetto per Pagani, che permetterà di beneficiare di circa 3 km di nuova rete fognaria".

Insieme ai lavori di Gori, due interventi saranno, poi, completati dal Comune di Pagani. Il primo in via Leopardi, i cui interventi fognari in corso di definizione, saranno da realizzarsi anche nell’ambito dell’ampliamento del cimitero comunale, consentendo attraverso un impianto di sollevamento di valicare il cavalcavia ferroviario. Il secondo, invece, riguarderà il raddoppio fognario di via Cesarano, che troverà completamento nel tratto che va tra via Risorgimento al passaggio a livello, nell’intervento di realizzazione del sottovia ferroviario di RFI. "Su impulso dell’amministrazione De Prisco, RFI ha, infatti, ridato slancio al progetto del sottovia di via Cesarano ed in particolare all’aggiornamento della progettazione esecutiva- ha specificato Califano - Questa progettazione rappresenterà un grande miglioramento per la vivibilità sul territorio comunale". Alla chiusura della Conferenza dei Servizi, Gori Spa passerà ad una rapida fase esecutiva della progettazione ed all’appalto dei lavori che dovrebbero avere inizi nella seconda metà del 2022.