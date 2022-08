Pagani, al via i lavori di ammodernamento di quattro chilometri di rete idrica

Al via l’intervento di ammodernamento della rete idrica e fognaria di Pagani. Nello specifico, si tratta della sostituzione di 4 chilometri di tratti fatiscenti di condotte acquedottistiche.

Il finanziamento

Pagani beneficerà del progetto con linee di finanziamento React Eu, finalizzato alla riduzione delle perdite idriche con la sostituzione di moltissimi tratti di condotte non più idonee. Il progetto e i lavori sono messi in campo da Eic e da Gori, con il quale l’amministrazione sta interloquendo soprattutto per quel che riguarda la questione sottoservizi. I lavori cominceranno entro la fine del 2022. L’amministrazione, vista l’inadeguatezza delle reti acquedottistiche su via Sorrentino e via Taurano, ha richiesto ed ottenuto la realizzazione in via anticipata dei lavori per questi tratti.

Altri interventi

A settembre, inoltre, partiranno i lavori di completamento e potenziamento della rete fognaria in via Cesarano ed in via Leopardi. L’obiettivo è mitigare la frequenza degli allagamenti in zona.