Il Distretto Sanitario 62 è nuovamente attivo in via Olivella a Pagani. Dopo oltre dieci anni dalla chiusura per inagibilità dei locali, e il trasferimento temporaneo presso i locali dell’ospedale Andrea Tortora di Pagani, sono pronti i locali del Distretto che ospiteranno nuovamente gli ambulatori materno infantile e specialistici di Fisiatria, Ortopedia, Neurologia, Geriatria e Cardiologia. Inoltre troverà nuovamente sede a Pagani il Punto Vaccinale da 0 a 18 anni.

L'annuncio

A dare l'annuncio il sindaco di Pagani, Raffaele Maria de Prisco: "Un’ottima notizia per tutti i cittadini che rafforzerà ancora di più il presidio sanitario territoriale. Ringraziamo per l’impegno profuso Gennaro Sosto, Direttore Generale dell’Asl Salerno, e Luigi Lupo, Direttore Sanitario del Distretto Sanitario 62. Grazie alla consigliera delegata Rita Greco che ha tenuto sempre alta l’attenzione sulla risoluzione della problematica".