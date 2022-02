Pagani, auto rubate custodite in garage: condannato per ricettazione e riciclaggio

Aveva in suo possesso una Fiat 500 e una Renault, che da indagini risultarono rubate. E' stato condannato per ricettazione e riciclaggio a 3 anni e 4 mesi un uomo di Pagani, in Corte d'Appello a Salerno. I fatti che lo riguardano risalgono al 2017

Le accuse

Gli inquirenti sequestrarono anche chiavi alterate e grimaldelli. Stando alle accuse, le auto rubate venivano modificate, con il cambio di targa e matricola, così come la carta di circolazione. Tutto per essere rivendute.