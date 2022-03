Ambulanza in codice rosso bloccata dai rifiuti a Pagani, l'emergenza in città

Uno stop forzato per un mezzo di soccorso per la presenza di rifiuti che invadevano l’ingresso di un portone lungo corso Ettore Padovano. E' accaduto domenica sera, a Pagani, in ragione dell'emergenza che affligge la città da giorni.

La denuncia

In attesa di risoluzioni, domenica sera un'ambulanza è rimasta bloccata mentre era alle prese con un codice rosso, dopo essere giunta in prossimità della destinazione. Il mezzo è stato costretto a fermarsi prima. A denunciarlo le forze di opposizione in consiglio comunale. Ta queste il consigliere Anna Rosa Sessa, che rimarca la raccolta di telefonate di protesta degli ultimi giorni, le segnalazioni e le richieste di cittadini appartenenti a tutti i quartieri della città. «La nota della consigliera comunale Enza Fezza che, tecnicamente, ha spiegato quanto sta accadendo all’azienda speciale Sam ha fatto capire quanto non reggano le dichiarazioni mendaci di un sindaco che sta facendo del piagnisteo il suo stile di vita - ha detto la Sessa insieme al collega Enzo Calce -. Ma il sindaco quando lancia strali ed accuse sottili sulla gestione passata non fa nomi perché ha paura di tirare in ballo i componenti della sua stessa maggioranza che hanno fatto parte dell’amministrazione comunale di Salvatore Bottone?».

La replica

Sull'epidosio è intervenuta la maggioranza: «La problematica legata agli ingombranti si basa su due questioni. La prima è Il servizio raccolta, oggettivamente carente al momento, che è in riorganizzazione. Stiamo cercando di risolvere il più celermente possibile la problematica, dopo i fatti noti che hanno bloccato il cantiere - ha detto Giuseppe Campitiello, assessore all’Ambiente -. La seconda questione è però l'inciviltà. Assistiamo a rifiuti abbandonati in strada che imbrattano angoli della città anche da poco ripuliti. Con le evidenti difficoltà che viviamo, solo con l'aiuto di tutti, Pagani può essere una città vivibile».