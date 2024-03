Al via i lavori per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Leopardi e via San Domenico a Pagani. L'intervento, ritenuto di fondamentale utilità per una maggiore sicurezza del tratto e una migliore viabilità, è stato reso possibile dalla sinergia instaurata fra Comune di Pagani ed operatore privato (Cemi srl), che finanzierà la realizzazione dell'opera.

Il progetto

L'istanza da parte del soggetto privato di realizzazione della rotatoria è stata ben accolta dall'amministrazione comunale, che si è adoperata per la redazione degli atti consequenziali secondo il Codice degli Appalti Pubblici. Le procedure, prevedenti l’accordo pubblico-privato, seguite in maniera particolare dall’assessore alle Politiche Urbanistiche, Felice Califano, rappresentano un’innovazione non da poco e una grossa opportunità per gli enti pubblici. "Porgo i miei ringraziamenti all'ufficio tecnico LL.PP. che come sempre si è adoperato al fine di inquadrare e predisporre gli atti amministrativi adatti al tipo procedura e al soggetto privato per la proficua collaborazione" ha detto l’assessore Califano.