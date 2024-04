Allarme occupazionale all'azienda Sam, i sindacati chiedono un confronto

Dopo le dimissioni del direttore generale della Sam di Pagani, l'azienda che si occupa del ciclo rifiuti, c'è preoccupazione per i lavoratori, al punto che i sindacati hanno chiesto un tavolo di confronto monotematico sul grave stato di crisi societaria dell’azienda. L'obiettivo è quello di evitare una grave crisi occupazionale e retributiva. L’appello è stato rivolto dalla Fp Cgil, Fit Cisl e Fial Ambienti e Servizi. Una nota congiunta, a firma di Antonio Capezzuto, Massimo Stanzione e Domenico Merolla, è stata inviata all’ Ente di Ambito “Ato Salerno”.

Il punto

Le sigle si dicono “preoccupate per il gravissimo percorso di crisi che investe ormai da tempo la Sam del Comune di Pagani”. “Preso atto - si legge - di come l’EdA Salerno, deliberando una serie significativa ed importante di atti per l’avvio della operatività dei Sad dell’Ato Salerno, tra cui quello di cui fa parte il Comune di Pagani, ciò possa rappresentare la sola ed unica possibilità reale per la salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi delle maestranze attualmente impegnate sia nel settore dell’igiene urbana che in quello dei servizi”. Inoltre, viene precisato che “sono fondamentali le attività avviate, sia per la nuova organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Salerno che per la salvaguardia occupazionale di tutte le unità lavorative impegnate nello stesso”.