Chili di hashish acquistati dalla periferia napoletana, coinvolta intera famiglia dell'Agro

Ci sono anche quattro persone di Pagani nel maxi blitz condotto dalla Squadra Mobile i primi di giugno, a San Giovanni a Teduccio, con l'accusa di associazione finalizzata al traffico di droga. Si tratta di padre, madre e figlio minorenne. Poi c'è un quarto indagato, sempre di Pagani, finito in carcere. La donna è finita in carcere, mentre il minore in comunità. L'uomo è indagato a piede libero: ristretto per una misura precedente, per lui il gip aveva rigetto applicazione di nuova misura. Secondo le accuse, madre e figlio avrebbero comprato diversi chili di stupefacente, allo scopo poi di spacciarli.

L'inchiesta

La base neutralizzata è quella operativa nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, precisamente nella zona compresa tra Corso San Giovanni a Teduccio e via delle Repubbliche Marinare; una piazza i cui gestori avevano importanti collegamenti con narcos attivi in Spagna e a cui si approvvigionavano, specie di hashish, pusher provenienti da tutte le province campane, nonché da Puglia e Sicilia. L'indagine è stata coordinata dalla Dda di Napoli. Per gli inquirenti, i capi del gruppo di spacciatori comandavano una struttura in cui ogni componente aveva il proprio ruolo. Per i paganesi ci sarà il vaglio del Riesame.