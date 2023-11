Ex zona contesa a Orta Loreto, un incontro per salvaguardare gli imprenditori

Non smette di far discutere l'ex zona contesa di Orta Loreto, oggi nella competenza del comune di Pagani dopo una sentenza del Consiglio di Stato. Confindustria ha convocato i sindaci di Sant'Egidio e Pagani: al centro dell'argomento ci sono le industrie e i privati, il discorso economico, inevitabilmente, così come le attività edilizie in zona

Il punto

I sindaci hanno discusso proprio sulle concessioni edilizie che sono precedenti alla pronuncia dei giudici del Consiglio di Stato. Bisogna tutelare gli industriali e i loro investimenti, spiegano i due primi cittadini. Questo, anche in ragione della natura differente delle due aree: industriale quella di Sant'Egidio, visto il Puc. A vocazione agricola, invece, secondo il Puc del comune di Pagani. Inoltre, non si ferma il pressing per chiedere alla Regione Campania una legge specifica.