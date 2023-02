Rubinetti a secco in cinque comuni dell'Agro: ecco le strade coinvolte

Disagi in corso, fino alle 23 di stasera, in cinque comuni dell’Agro nocerino sarnese per un guasto improvviso che sta comportando la sospensione del servizio di fornitura idrica.

Le strade coinvolte

Rubinetti a secco, dunque, a Nocera Inferiore in: via Alveo Mangiaguerra, via Casa Sasso, via Gianbattista Vico, via Luigi Maiorino, via Matrognara, via Matrugnana, via Michele Riccio, via Montalbino, via Pietro De Consilis, via Raffaele Grimaldi, via San Prisco, via Santa Croce, via Vescovado. Mancanze d’acqua anche a Sant’Egidio del Monte Albino in: Piazza Martiri di Nassirya, Piazza Municipio, Traversa Di Viale della Pace, Traversa II di Viale Kennedy, Traversa Municipio, Via Bosco, via Castello Troiano, via Ernesto Danio, via Francesco Ferraioli, via Giacomo Leopardi, via Ippolito Gaetano, via Mandrino, via Mario Cuomo, via Orazio, via Petriera, via Raffaele Falcone, via Sorvello, via Tenente Innocenzo Ferraioli, viale Terracciano, viale della Pace. Ad Angri, invece, in: via Casalanario, via Cimitero Vecchio, via Cupa Mastrogennaro, via Cuparella, via Ponte Aiello, viale degli Aranci. A Nocera Superiore in via Casa Milite e via Nazionale; infine a Pagani in via Amalfitana e via Carlo Tramontano.

L’avviso

Alla riapertura del flusso idrico - comunica la Gori - potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.