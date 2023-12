"Mazzetta" per tacere su lavoratore in nero, assolto ex funzionario

Un ex funzionario dell''Agenzia delle entrate, Federico Scarcella, di San Valentino Torio, è stato assolto in Corte d'Appello dall'accusa di concussione, derubricata in induzione indebita. Nessuna prova, rispetto al primo grado terminato con una condanna ad oltre 4 anni di reclusione, secondo le motivazioni del collegio di Salerno. L'uomo, nel 2014, finì ai domiciliari perchè accusato di aver promesso di sorvolare sulla presenza di un lavoratore in nero in un'officina a Sarno, durante dei controlli, in cambio di 500 euro. Il racconto della persone offesa, rianalizzato dal tribunale, ha fornito tutt'altra versione dei fatti

Il processo

Il funzionario era in servizio presso la sede dell'Agenzia di Pagani. L'inchiesta contestava allo stesso di aver avuto un atteggiamento accondiscente nella verifica di quei luoghi, dopo la scoperta di un giovane trovato insieme al carrozziere. Per i giudici, le dichiarazioni della parte lesa erano inutilizzabili, in quanto lui stesso era "interessato" ad ottenere dei vantaggi da quella situazione, cercando più volte l'uomo al telefono per definire quella "pratica". La vittima aveva negato che quel ragazzo fosse suo dipendente, eppure aveva spiegato che lo stesso era presente per l'intera giornata in officina, dovendo lui accudire il padre malato. Per il tribunale, insomma, non si trattava di "mera conoscenza ma di persona che godeva di assoluta fiducia". Circostanza che ha fatto riqualificare l'accusa e ritenere la vittima come coimputato. Dunque, da ascoltare con le garanzie previste dalla legge. Cosa che non avvenne in primo grado. Il resto delle indagini, inoltre, non aveva provato nè la consegna del denaro così come accordi di altra natura. I giudici hanno assolto l'uomo perchè il fatto non sussiste. Scarcella era difeso dall'avvocato Vincenzo Calabrese.