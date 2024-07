Agro Solidale, proroga per le iscrizioni ai micronidi comunali

L’azienda consortile Agro Solidale ha disposto la proroga dei termini per le iscrizioni per l’anno educativo 2024/2025 ai micronidi comunali nei comuni di Pagani, Sarno, San Marzano e San Valentino Torio. E’ stata disposta infatti anche una variazione della rette di compartecipazione degli utenti con una riduzione di 30 euro per l’iscrizione ai: Micronido “Felicetta Confessore” Comune di Pagani; Micronido “Santa Rita da Cascia” Comune di San Marzano sul Sarno; Micronido “Padre Odorico D’Andrea” Comune di San Valentino Torio; Micronido “Ex Terzo Circolo” Comune di Sarno.

La precisazione

L'azienda ricorda che hanno diritto all’iscrizione al Micronido i/le bambini/e residenti nel Comune dove è ubicata la struttura, ove disponibili, residenti negli altri Comuni dell’Ambito, che al momento dell’iscrizione hanno compiuto i tre mesi e non hanno compiuto il terzo anno d’età (trentasei mesi). I/le bambini/e invece che compiono il terzo anno di età durante l’anno scolastico acquisiscono il diritto alla frequenza fino alla chiusura dello stesso. La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente on-line, entro e non oltre le ore 23,59 del 23 luglio prossimo, quindi entro martedì della prossima settimana.

attraverso l’Area riservata del portale dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”.