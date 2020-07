"Costretta a entrare in un locale per scambisti", giovane di Pagani vittima del suo ex

Ha confermato le accuse raccolte dalla Procura una giovane ragazza di 25 anni, parte offesa in un procedimento per sequestro di persona e lesioni a carico di un uomo di 33 anni. Giorni fa, la testimonianza in tribunale, tra commozione e pianti, così come previsto dall'udienza dibattimentale.

L'inchiesta

Secondo la denuncia sporta dalla ragazza, l’uomo l'avrebbe prima convinta a convivere con lei e poi l'avrebbe chiusa in casa, maltrattandola sempre in modo diverso. Dal farla mangiare ogni tre giorni a picchiarla ripetutamente con calci, pugni e schiaffi. Anche con una padella. Per un episodio, invece, la ragazza fu costretta a nascondere delle dosi di crack nel reggiseno, per eludere i controlli e permettere al ragazzo di farla franca. Così non fu. Ai giudici ha anche raccontato di essere stata costretta a recarsi in un locale per scambisti, per poi guardare - contro la sua volontà - il suo ragazzo che consumava un rapporto sessuale con un'altra donna. I fatti risalgono a gennaio scorso, proseguiti poi fino a febbraio, quando la ragazza riuscì ad allertare la madre e a farsi salvare da carabinieri e vigili del fuoco, che sfondarono la porta di un appartamento a Pagani, portando la ragazza fuori di li. Durante l'udienza, l'imputato ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, fornendo la sua spiegazione sui fatti che gli vengono contestati. Il processo si aggiornerà a novembre, con l'escussione degli altri testimoni e il contro esame della vittima