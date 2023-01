Paganese-Casertana, scontri tra ultras e indagine del Viminale: "Sanzioni esemplari"

Il ministero dell'Interno esaminerà, già da oggi, i gravi fatti sfociati nelle violenze avvenute in occasione della partita Paganese-Casertana. Il

Viminale fa sapere che è pronto a procedere con massimo rigore nei confronti dei responsabili degli incidenti e delle due tifoserie, ma verrà sviluppata anche una approfondita riflessione circa i criteri con cui sarà, d'ora in avanti, consentito lo svolgimento di partite considerabili «a rischio» anche nelle serie minori

La condanna della Casertana

In una nota, la società ha duramente condannato quanto accaduto ieri pomeriggio a Pagani, dopo che un gruppo di tifosi era riuscito a dare fuoco ad uno dei pullman con a bordo i tifosi rossoblù. «La Casertana FC - si legge - condanna profondamente gli atti di violenza perpetrati nelle vicinanze dello stadio ‘Marcello Torre’ di Pagani nell’immediato pre-partita ed oltre. Scene raccapriccianti che cozzano con quello che è il nostro modo di intendere calcio e per il quale ci siamo sempre battuti. Abbiamo assistito impotenti, con profondo dolore, alle tante immagini e testimonianze che si susseguivano mentre la nostra squadra si preparava a scendere in campo e lungo tutta la gara. In occasione di una partita di cartello, in cui i valori tecnici e l’importanza delle due piazze avevano catturato l’attenzione di media di rilevanza nazionale, avremmo voluto ben altro spettacolo. Spettacolo che in campo le due squadre hanno garantito e che, purtroppo, è stato negato a tanti nostri tifosi costretti a tornare a casa o a restare lontano dallo stadio in seguito all’incendio del pullman su cui viaggiavano. Ed è ancor di più inaccettabile che tali scene di terrore siano state vissute sulla propria pelle anche da famiglie e giovanissimi tifosi che avevano il solo desiderio di assistere ad una gara importante per la propria squadra. Non devono essere solo episodi di questo tipo a porre l’attenzione sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico. Confidiamo negli organi preposti affinché individuino gli autori di tali atti vili e vergognosi. La Casertana FC, nel contempo, ringrazia la società Paganese Calcio per l’accoglienza riservata ai propri dirigenti e tesserati, nel segno di quel rispetto che ha sempre regnato tra le nostre società».

Durante gli scontri sono rimaste ferite cinque persone, tra cui un carabiniere, al quale è stato riscontrato un trauma oculare. Il mezzo è stato distrutto dalle fiamme, danneggiato anche un fabbricato della zona ed un negozio. Le persone ferite hanno riportato danni agli occhi, oltre che a gambe e braccia. Uno di loro era in stato di intossicazione. Gli scontri tra le due tifoserie si sono registrati in via Sorvello, ad un chilometro dallo stadio.