Classi al freddo, riscaldamenti fuori uso da 10 giorni in una scuola

Classi al freddo, riscaldamenti ko da dieci giorni. Lo rende noto il presidente del Consiglio d'Istituto, Lucia Trotta, a Pagani, in relazione alle condizioni della scuola media "Criscuolo". Ieri mattina, i genitori hanno chiesto al sindaco Raffaele De Prisco e al dirigente scolastico Paola Sabbatino, "una presa di posizione ufficiale in ordine alle criticità del Plesso Scolastico, determinate dalla rottura dell’impianto di riscaldamento, con conseguenti immediati provvedimenti da adottare"

Il problema

Dal 6 dicembre, la caldaia a servizio del plesso sede della Scuola Secondaria di I Grado “A. Criscuolo” non è funzionante "e gli interventi d’emergenza adottati non sono risultati efficaci per problemi di tenuta dell’impianto elettrico dell’istituto. Il prezzo e i disagi più pesanti restano a carico dei giovanissimi studenti e delle loro famiglie, che, nonostante tutto, hanno continuato regolarmente le lezioni. L’attesa deve terminare, anche perché l’inverno è pienamente giunto. Dobbiamo conoscere tempi e soluzioni. Tutto ciò passa inevitabilmente per un incontro immediato tra le istituzioni coinvolte che hanno il dovere di intervenire, ognuno per la propria competenza, senza ulteriori indugi. Invito tutti, esponenti politici compresi, a non strumentalizzare il momento e trovare la giusta sintesi, nel rispetto di genitori e soprattutto alunni che hanno sempre tenuto un comportamento rispettoso e collaborativo" conclude Trotta.