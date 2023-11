Problemi nelle scuole a Pagani, il Pd chiede un incontro con l'assessore alla pubblica istruzione, Stella Longobucco. L'occasione serve per discutere e confrontarsi circa alcune problematiche delle scuole della città.

L'incontro

L'altro ieri, il Pd locale ha inviato un richiesta di incontro all’assessore Longobucco, e per conoscenza al Sindaco De Prisco. I punti focali sui quali il partito ha posto l’attenzione sono stati il servizio di trasporto scolastico, annunciato e mai attivato; l’organizzazione ed erogazione di servizi scolastici e la loro effettiva capacità di essere veramente inclusivi, considerato il contesto sociale in cui operano; e lo stato di salute delle strutture scolastiche. Il Partito Democratico nazionale e locale ritiene la scuola un pilastro fondamentale della nostra società e per questo cerca sempre di mantenere alta l'attenzione su di essa.

La speranza è che l’esponente della giunta del sindaco Lello De Prisco, convochi a stretto giro i rappresentati del Partito Democratico di Pagani per cercare insieme una strada percorribile per risolvere le problematiche poste all’attenzione di Stella Longobucco. Il sacrosanto diritto allo studio va garantito ed assicurato a tutti gli scolari, nella migliore condizione possibile e il Pd ha intenzione di aiutare, laddove l’amministrazione lo rende possibile, l’assessore alla pubblica istruzione per cercare soluzioni percorribili nel solo interesse del popolo degli scolari, spiegano in una nota.