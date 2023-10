Scoperto distributore di carburanti abusivo a Pagani: scatta il sequestro

Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno scoperto un distributore di carburanti per autotrazione abusivo nella città di Pagani. Il carburante era contenuto in una cisterna fuori terra, a cui erano collegati un contalitri ed una pompa di erogazione. I clienti, in questo modo, avevano la possibilità di effettuare il rifornimento dei veicoli.

Il blitz

All’interno della cisterna, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro da parte della Guardia di Finanza circa 700 litri di gasolio per autotrazione; analoga sorte per ulteriori 160 litri dello stesso carburante, contenuti in 14 taniche in plastica, già confezionate e pronte per la commercializzazione. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore per diverse ipotesi di reato, tra cui “ricettazione” ed “omessa denuncia di materie esplodenti".